Bobsleester Onasanya ruilt Nederlands paspoort in voor ultieme droom

Het was een opmerkelijke groet na de race van de Oostenrijkse bobslee bij de eerste wereldbekerwedstrijden, afgelopen weekeinde. Nadat de slee als tweede was geëindigd riep remster Jennifer Onasanya vrolijk "dag Nena, dag Joey" in onvervalst Nederlands richting de camera.

Bijzonder, maar niet zo vreemd als je je bedenkt dat de 26-jarige Onasanya "hartstikke Nederlands is". Maar uitkomen doet ze dus voor Oostenrijk, met piloot Katrin Beierl.

"Ik heb het eerst nog voor Nederland geprobeerd, dat lukte helaas niet", vertelt Onasanya. "Toen kreeg ik een kans om voor Oostenrijk te sleeën en die heb ik met beide handen aangepakt."

De geboren Leidse duwt nu ruim vijf jaar de bobslee voort en ging al vrij snel voor Oostenrijk sleeën. Een piloot die het te gevaarlijk en te eng vond en het gebrek aan financiële steun: het waren de ingrediënten voor een mislukte carrière in Nederland.

Volle bak voor 2022

Onasanya: "Via een ander Nederlands meisje, dat al in Oostenrijk sleede, hoorde ik dat ze daar nog mensen zochten. Zij heeft mij gevraagd of ik voor Oostenrijk in actie wilde komen."

Zo geschiedde én met succes; in de combinatie met Beierl werd Onasanya in 2019 wereldkampioen bij de junioren, won ze brons op het EK en werd ze vierde op het WK. Onasanya zit helemaal op haar plek in Oostenrijk. "Ik heb hier een mooi podium gekregen en kan eindelijk mijn droom gaan verwezenlijken."