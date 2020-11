2,5 jaar cel en tbs geëist voor nieuwjaarsbrand bij Haagse flat

El-H. had al langer ruzie met de man van de bewoonster die de video op internet had geplaatst. De verdachte, die een volledige bekentenis heeft afgelegd, was naar eigen zeggen uit op wraak. Hij gooide op 1 januari een steen door de achterruit van de auto die in de parkeergarage onder de flat stond geparkeerd en stak de hoofdsteun in brand.

Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake een "kinderachtige wraakactie" van de 23-jarige Abdellah El-H. uit Den Haag. Hij werd op Oudjaarsdag door een bewoonster van de flat gefilmd toen hij een auto in brand zette met behulp van een kerstboom. Toen de verdachte dat filmpje later die dag op sociale media zag, werd hij woest.

Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen de verdachte van de nieuwjaarsbrand in de wijk Wateringse Veld in Den Haag. Bij die brand gingen zeven auto's onder een flat in vlammen op en raakten twaalf bewoners gewond, van wie drie ernstig.

De gevolgen waren volgens het OM enorm. Niet alleen de auto van de bewuste bewoner brandde uit, ook zes andere auto's gingen in vlammen op. Bovendien trokken de rookwolken langs de gevel van de flat, waardoor bewoners bij hun vluchtpoging aanliepen tegen een muur van rook. "Door mijn gegil schoten redders en een politieagent ons te hulp, maar anders was het verkeerd afgelopen", zei een van de bewoners vandaag in de rechtbank.

'Ik schaam me diep'

Ook andere bewoners dachten volgens Omroep West dat hun laatste uur geslagen had. De vrouw en haar man met wie El-H. ruzie had, lieten een slachtofferverklaring voorlezen: "We zagen niks meer door de zwarte rook en zijn teruggegaan naar binnen. We dachten dat we niet gered zouden worden." Uiteindelijk haalde de brandweer ze van het balkon.

El-H. betuigde vandaag meerdere malen spijt. "Ik schaam me diep, en ik neem alle verantwoordelijkheid op me", zei hij tegen de rechtbank. De verdachte was volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar toen hij de brand stichtte. Wel is er kans op herhaling, en daarom wil justitie dat hij niet alleen de gevangenis ingaat, maar ook behandeld wordt.