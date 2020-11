Turncommentator Van Zetten vertrekt per direct bij de NOS

Helden Magazine schreef onlangs dat Van Zetten in zijn hoedanigheid als erelid van die turnvereniging destijds een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de sport en van coach Frank Louter heeft geprobeerd te beïnvloeden. Ook had hij zich ongepast en kwetsend uitgelaten over jonge turnsters die hun verhaal hadden gedaan over Louter.

Hans van Zetten neemt per direct afscheid als commentator bij de NOS. Het vertrek volgt op de ophef die is ontstaan na publicaties over zijn rol in een turnzaak uit 2011, waarbij turnsters van Pro Patria waren betrokken.

Wijs besluit

Maarten Nooter, hoofdredacteur van NOS Sport, noemt het verstandig dat Van Zetten deze conclusie heeft getrokken. "De gedane uitlatingen passen op geen enkele manier bij alles waar wij als NOS voor staan. De vakkennis van Hans als turncommentator staat volstrekt buiten kijf, maar ons vak gaat ook over geloofwaardigheid."

"Anno 2020 zitten we nog volop in de onthullingen over misstanden in de turnwereld", daarmee doelend op de verhalen over misstanden in de turnsport die deze zomer naar buiten kwamen. Dat gebeurde na bekentenissen van turncoach Gerrit Beltman, die verklaarde dat hij jonge turnsters mishandeld en vernederd had.

Nooter: "Daar moet een NOS-commentator onbevangen en met respect over kunnen spreken en oordelen. En dus is dit een wijs besluit, hoe jammer het ook is dat het na 34 jaar zo afloopt."

"De NOS is Hans veel dank verschuldigd voor zijn werk bij het kunstrijden, maar vooral het turnen. Zijn vakkennis, zijn karakteristieke stem en zijn legendarisch geworden commentaar - "Hij staat, ik sta, het is ongekend" - zijn en blijven onderdeel van het collectief geheugen van de Nederlandse sport."