Acht minderjarigen verdacht van mishandeling bij 'pedojacht' Goes

De politie heeft de afgelopen week acht tieners aangehouden na een mogelijke pedojacht in Goes. Ze zouden hun doelwit op 14 november hebben mishandeld op de Europalaan.

De verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar en komen uit Noord- en Zuid-Beveland, schrijft Omroep Zeeland. Het slachtoffer moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij is daar volgens een woordvoerder van de politie inmiddels uit ontslagen.

De verdachten zijn in verzekering gesteld, maar zitten niet opgesloten omdat ze minderjarig zijn. Ze hebben allemaal een verklaring afgelegd. De officier van justitie buigt zich nu over de zaak.

Ruim 250 incidenten

Bij het OM zijn uit de afgelopen maanden zeker 250 incidenten bekend waarbij 'pedojagers' betrokken waren. Dat zijn mensen die op eigen houtje op zoek gaan naar mannen of vrouwen die uit zouden zijn op seks met minderjarigen. In veel gevallen werden de vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of op sociale media aan de schandpaal genageld.

De politie en het Openbaar Ministerie zeggen pedojagen te veroordelen, omdat het "absoluut niet de bedoeling is dat burgers het recht in eigen handen nemen". Reclassering Nederland is ook niet blij met de ontwikkeling. Pedofielen zouden door de pedojagers een groter risico lopen om in een sociaal isolement te komen, wat het risico op misbruik vergroot.