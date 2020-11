Chinese maansteenmissie: 'Alsof je een nieuw deel van Frankrijk bezoekt'

Voor het eerst sinds 1976 gaat een ruimtevaartuig naar de maan om maangrond en stenen te verzamelen en terug te brengen naar de aarde. De Chinese maanlander Chang'e 5 gaat volgens plan vanavond op weg om over een paar dagen te landen op Mons Rümker, een vulkanische formatie linksboven op de zichtbare kant van de maan. Half december komen de maanstenen naar de aarde. Wat hebben we eraan?

Tijdens de laatste verzamelmissie brachten Apollo-astronauten meer dan 380 kilo maangrond en stenen naar de aarde, drie Russische Luna-landers haalden nog een paar honderd gram op. Dat lijkt heel wat, maar voor planeetwetenschappers als Wim van Westrenen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is het nooit genoeg. Iedere vindplaats op de maan vertelt namelijk weer een ander verhaal. "Stel je gaat naar Parijs en je zegt dan dat je door dat bezoek heel Frankrijk kent. Dat is een beetje wat met de Apollo-landingen is gebeurd. Ze zijn maar op een heel klein stukje van de maan geweest. Nu gaan we naar de Provence, zeg maar."

Chang'e 5 moet landen op een plaats ver van waar de Apollo-astronauten eerder landden. Een plek die geologisch ook miljarden jaren jonger is dan die Apollo-landingsplaatsen. "Chang'e 5 gaat landen op vulkanisch materiaal uit de ondergrond van de maan, maar van veel later dan het materiaal dat we tot nu toe kennen", weet Van Westrenen. "Daar kun je bijvoorbeeld van leren hoe snel de maan na zijn ontstaan is afgekoeld, of er andere stenen in de ondergrond liggen, of de chemische samenstelling anders is dan wat we nu weten. De Apollo-missies zijn ook allemaal geland op plekken met stenen die een beetje vreemd zijn, vergeleken met de rest van de maan. Dus door deze nieuwe stenen zullen we een beter beeld krijgen van de maan."

Een Chinees overheidskanaal maakte deze animatie van de missie: