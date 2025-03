Vluchten op Heathrow hervat na stroomstoring, morgen weer volledig operationeel

De Londense luchthaven Heathrow zegt dat de vluchten weer hervat worden, na de grote stroomstoring van vandaag. Er is een tijdelijke oplossing gevonden, waardoor een deel van de stroomvoorziening is hersteld.

In een statement op X meldt Heathrow dat het nu veilig is om weer te vliegen. Eerst zullen vliegtuigen naar de juiste plek gebracht worden. Daarna wordt het vliegverkeer weer deels hervat. Morgen hoopt de luchthaven weer alle vluchten te kunnen uitvoeren.

Heathrow adviseert reizigers niet naar het vliegveld te komen, tenzij de luchtvaartmaatschappij zegt dat dat wel kan.

De overlast begon door een brand in een stroomstation in de buurt van het vliegveld, dat daardoor zonder stroom kwam te zitten. Doordat ook de back-upgenerator niet werkte, werd al het luchtverkeer van en naar Heathrow stilgelegd. De verwachting was dat er de hele dag geen vluchten mogelijk zouden zijn, maar er blijkt dus sneller een oplossing te zijn.