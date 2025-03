Spotgoedkope kaartjes en 'spectaculaire content': populariteit ijshockey groeit

Rest de vraag wat de status van de aanstaande kampioen van de eredivisie is. Daar heeft Amsterdam-voorzitter Kwist wel een mening over: "Ben je Nederlands kampioen? Ja, want dit is de enige Nederlandse competitie. Maar er zijn betere teams in Nederland, dat is een feit."

"Hopelijk komen we op een dag weer bij elkaar in een mooie grote Nederlandse competitie. Maar daar kunnen we pas naar kijken als we een stabiele competitie hebben en die zijn we aan het bouwen."