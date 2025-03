Eekhoff dicht bij tweede zege in drie dagen, maar Theuns maakt zoontje blij in Koksijde

Daarin was hij maar een keer succesvol: hij won de openingsrit in de Ronde van Turkije in 2024. Afgelopen week stapte Jakobsen met vermoeidheidsverschijnselen af in Parijs-Nice.

Het vormverlies van Jakobsen werpt zijn schaduw vooruit naar de zomer. Met Tobias Lund Andresen, Caspar van Uden en Pavel Bittner heeft de ploeg nog drie rappe mannen in de gelederen.