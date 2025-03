Pacifisten in Nederland verenigen zich: 'Dit is een heilloze route'

De Jonge vindt dat mensen veel te laconiek zijn. "Je merkt weinig angst of oog voor nucleaire wapens, maar ik denk dat het nucleaire risico groter is dan ooit." Waar er tijdens de Koude Oorlog nog een zekere verstandhouding bestond tussen de Sovjet-Unie en de VS, ontbreekt in de ogen van De Jonge nu iedere balans. "De wereld is meer chaos en er is eigenlijk geen internationale afspraak."

De nucleaire dreiging in Europa betekende in de jaren 80 hoogtijdagen voor de vredesbeweging. Zo was er het verzet tegen de plaatsing van kernraketten in Nederland, die resulteerde in massale anti-kruisraketdemonstraties. Met de grootste Nederlandse demonstratie ooit: ruim een half miljoen mensen gingen in 1983 in Den Haag de straat op.

Naïef

Er werd in die tijd tenminste nog een echt gesprek gevoerd, vindt De Haan. "Gesprekken op een veel hoger niveau dan nu. Toen was er vanuit de politiek echt veel oppositie tegen die wapenwedloop. Die is er nu helemaal niet. Dat GroenLinks-PvdA nu de grootste voorstander is van bewapenen, vind ik onvoorstelbaar en onbegrijpelijk."

De Haan krijgt geregeld het verwijt dat hij naïef is, dat de vredesbeweging naïef is. "Omdat je met Poetin niet kunt praten. Hij wil heel Europa veroveren, zeggen ze. En je bent dan de enige die pleit voor onderhandelingen en diplomatie. Maar je kan het natuurlijk ook omdraaien en zeggen: jij bent naïef, jij wil bewapening, jij denkt dat oorlog iets oplost. Hoe kom je erbij? Laat dan zien in de geschiedenis waar dat heeft gewerkt?"

Heilloze route

Volgens de pacifisten bevindt Europa zich nu in een gevaarlijke tussenfase. "De periode waarin de VS als wereldmacht afzwakt en andere landen opkomen. Die tussenperiode is ontzettend risicovol. Daardoor kunnen oorlogen ontstaan. En er zijn geen instituties om op terug te vallen, voor bijvoorbeeld de controle op nucleaire wapens", zegt Jakob de Jonge.

Hij gelooft in de groei van de vredesbeweging. Al is de stap naar actiebereidheid en de straat opgaan er niet één-twee-drie. "Het maakt pas indruk als we met een grote groep zijn. De vredesbeweging uit de jaren 80 begon ook niet met 500.000 mensen", zegt De Jonge, die hoopt dat grootschalig verzet uiteindelijk niet nodig zal zijn. "Dat burgers en politici gaan beseffen dat dit een heilloze route is. Een tunnelvisie, omdat oorlog altijd vernietiging is. En dat is slecht voor iedereen."