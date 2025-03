Eerland mist NK tafeltennis vanwege snee in vinger, herstel kan maanden duren

Britt Eerland kan dit weekend vanwege een snee in haar vinger niet meedoen aan de NK tafeltennis in Zwolle. De 31-jarige Eerland heeft zichzelf in haar ringvinger van haar linkerhand gesneden.

Eerland moest geopereerd worden en vreesde voor grote schade aan haar pees. Die blijkt alleen gekneusd te zijn, maar ook dan zou nog steeds drie tot vier maanden aan de kant moeten staan.

Toch hoopt ze eerder weer in actie te kunnen komen. "Ik ga proberen om begin april mee te doen aan een belangrijk toernooi in Zuid-Korea", zegt Eerland.

Vorige zomer haalde Eerland de achtste finales op de Olympische Spelen in Parijs. Daarin verloor ze met 4-1 van de Chinese Chen Meng, die uiteindelijk met het goud aan de haal ging.