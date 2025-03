Deal afgerond: Veldman tekent contract tot medio 2027 bij sc Heerenveen

Het is rond, sc Heerenveen heeft een nieuwe hoofdtrainer. Robin Veldman tekent een contract tot en met 2027. Daarmee keert de 39-jarige oefenmeester terug naar de club waar hij zijn trainerscarrière begon.

Donderdag werd al duidelijk dat Veldman de naar Feyenoord overgestapte trainer Robin van Persie op moest volgen. Vrijdag werd de deal bekendgemaakt door de Friese club.

Veldman, die interim-trainer Henk Brugge aflost, staat aankomende maandag voor het eerst voor de groep en zal in de uitwedstrijd bij FC Utrecht (30 maart) voor het eerst de leiding hebben tijdens een competitiewedstrijd.

Jeugdtrainer in Heerenveen

Hij werkte in 2006 en 2017 al als jeugdtrainer bij de Friese club. Na die periode was hij meerdere jaren actief in de jeugdopleiding van Ajax.

In 2021 verkaste Veldman naar de Belgische topclub RSC Anderlecht, waar hij een korte periode interim-trainer was van het eerste elftal. Na een kort avontuur bij het Schotse Queen's Park FC keerde hij bij Club Brugge terug als trainer van het beloftenelftal.