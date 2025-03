Nederland wil Europese ban op zoete vape-smaakjes

De Europese wetgeving tegen vapen moet strenger worden. De aantrekkelijke smaakjes en de online verkoop moeten worden teruggedrongen, en vape-producten mogen alleen nog in neutrale verpakkingen verkocht worden. Dat schrijft staatssecretaris Karremans mede namens elf andere EU-landen in een brief aan de Europese Commissie.

Nederland en Finland, Estland, Litouwen, Letland, Luxemburg, België, Frankrijk, Spanje, Ierland, Slovenië en Malta dringen erop aan om strengere regels op te nemen in de nieuwe Europese richtlijn voor tabaksproducten. Die zou eigenlijk afgelopen jaar worden gepresenteerd, maar wordt nu dit jaar verwacht.

Karremans stelt dat Nederland op dit moment vooroploopt met wet- en regelgeving tegen het vapen. Zo is er hier een verbod op de verkoop van zoete smaakjes die het vapen aantrekkelijk maken. Maar de staatssecretaris vindt het belangrijk dat de wet- en regelgeving binnen de hele Europese Unie strenger wordt. "Zodat eventjes over de grens vapes met smaakjes kopen, of online bestellen, in de nabije toekomst geen optie meer is."

Vapen kan onder meer leiden tot heftige verslavingsproblemen en longbloedingen, zegt de staatssecretaris voor Jeugd, Sport en Preventie. "Ondanks de grote gezondheidsrisico's vapet een op de zeven jongeren van 12 tot en met 16 jaar maandelijks. We hebben dus te maken met een heel serieus probleem."