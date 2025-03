Hooggerechtshof Israël pauzeert ontslag inlichtingenchef, druk op Netanyahu opgevoerd

Het Israëlische hooggerechtshof blokkeert tijdelijk het ontslag van het hoofd van Shin Bet, de binnenlandse veiligheidsdienst. Premier Netanyahu had inlichtingenchef Ronen Bar vannacht met unanieme steun van het kabinet de wacht aangezegd vanwege een gebrek aan vertrouwen. Directeuren worden normaal voor vijf jaar benoemd. Bar bekleedde de hoogste positie sinds 2021.

Onder meer vier oppositiepartijen hadden bij de hoogste Israëlische rechter een verzoek ingediend om het ontslag tegen te houden. Het hof heeft nu besloten dat het eerst de klagers wil horen en heeft het ontslag daarom geblokkeerd.

Qatargate

De leider van de grootste oppositiepartij, Yair Lapid, zegt namens de vier dat het ontslag een overduidelijk geval van belangenverstrengeling is. Shin Bet onderzoekt momenteel de vermoedelijke banden tussen Qatar en medewerkers van premier Benjamin Netanyahu. Zij zouden steekpenningen hebben aangenomen.

Ook Bar zelf zegt dat zijn ontslag "volledig is besmeurd door belangenverstrengeling". In een brief aan het kabinet hekelt hij het feit dat Netanyahu geen voorbeelden geeft van het gebrek aan vertrouwen tussen de twee. Hij wijst ook op het Qatar-onderzoek en zegt dat het nu gevaar loopt. "Dit is een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Israël."

Het is geen geheim dat de twee mannen persoonlijk steeds minder goed met elkaar overweg kunnen. Op de achtergrond lijkt mee te spelen wie verantwoordelijk wordt gesteld voor het falen van Israël op 7 oktober 2023, toen Hamas meer dan 1200 mensen doodde en gijzelaars meenam naar Gaza.

Israëlische media schrijven dat er voor 8 april een zitting bij het hooggerechtshof zal zijn. Het kabinet wil dat Bar vanaf 10 april weg is. Minister van Communicatie Shlomo Karhi zegt dat de rechters zich met zaken bemoeien waarover ze geen zeggenschap hebben. "Jullie oordeel telt niet."

Druk op Netanyahu

Ondertussen neemt een deel van het Israëlische bedrijfsleven openlijk afstand van Netanyahu in de kwestie. Het Business Forum, waarin ongeveer 200 zakenmensen zitten, dreigt met het platleggen van de economie als Netanyahu niet naar het hooggerechtshof luistert "en het land in een constitutionele crisis duwt".

Al dagenlang zijn er in Israël protesten tegen premier Netanyahu, onder meer omdat hij de oorlog in Gaza heeft hervat. Netanyahu lijkt niet van plan de bombardementen te stoppen en is ook een grondoffensief begonnen. De premier noemt dit de beste manier om alle gijzelaars terug te krijgen en ervoor te zorgen dat Hamas geen bedreiging meer vormt.