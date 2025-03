Eerste resultaten grenscontroles geven wisselend beeld, minister tevreden

Uit de cijfers is geen eenduidig beeld te halen. Er zijn dus 250 vreemdelingen aangehouden van wie er 30 'internationale bescherming' hebben aangevraagd. Dat betekent dat 220 vreemdelingen aan de Belgische of Duitse grens zijn teruggestuurd. Het MTV hield in dezelfde periode een jaar eerder 150 vreemdelingen aan.

Zichtbaar op de snelweg

Het MTV is een mobiel team om illegale migratie en mensensmokkel aan te pakken en werkt niet op een vaste plek. De agenten controleren op treinen, snelwegen, het water en luchthavens. De door Faber aangewezen marechaussee staat zichtbaar op de snelweg bij de Duitse en Belgische grens.

Minister Faber noemt de eerste resultaten bemoedigend. Volgens haar heeft de marechaussee het werk "binnen de bestaande capaciteit en budget" gedaan. Ook zijn er geen extra files ontstaan, zoals gevreesd.

Dus zet de minister, zoals eerder gezegd, het project tot 8 juni 2025 door. De komende tijd gaat ze met haar collega's in de ministerraad bespreken of de grenscontroles daarna nog worden verlengd.