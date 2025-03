Gemeenten naar de rechter als kabinet niet met jeugdzorggeld komt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bereidt juridische stappen voor tegen het Rijk om meer geld te krijgen voor jeugdzorg. Vandaag was er in Den Haag een ledenbijeenkomst en daarbij was veel steun voor het plan.

VNG-directeur Leonard Geluk en VNG-voorzitter Sharon Dijksma zeggen dat het met de huidige financiën niet lukt om zowel de jeugdzorg te regelen als de sporthallen open te houden en de boa's op straat te houden.

Zowel Geluk als burgemeester Dijksma van Utrecht zeggen dat ze liever niet procederen tegen een mede-overheid, maar gesprekken met het kabinet hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wanneer er bij de voorjaarsnota, half april, niet meer geld komt voor de jeugdzorg zien de gemeenten geen andere optie dan naar de rechter te stappen.

Twee maanden geleden oordeelde de commissie-Van Ark dat plannen om de jeugdzorg te verbeteren tekortschieten. De zorgverlening gaat onvoldoende vooruit en de financiering is ontoereikend. Volgens de commissie is het dan ook niet wenselijk om de voorgestelde bezuinigingen door te voeren. De VNG wil dat het rapport wordt overgenomen. "Daar doen we geen concessies op", zei Geluk.

Problemen voor 2026

Veel gemeenten vrezen dat ze hun begroting voor 2026 niet rond krijgen. Volgend jaar wordt er 2,3 miljard euro gekort op het gemeentefonds waar de verplichte taken van gemeenten uit worden betaald, variërend van vuilnis ophalen en plantsoenen schoffelen tot het leveren van jeugdzorg of thuishulp.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor die zorg. Het plan was dat uitvoering door de gemeenten geld zou besparen, maar in de praktijk is het tegendeel het geval. De gemeenten pleiten al langer voor meer geld en omdat ze de taken van het Rijk hebben overgenomen, menen ze juridisch hun gelijk te kunnen halen.