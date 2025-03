Financial Times: 'Europa maakt plan om rol VS binnen NAVO over te nemen'

De grootste militaire machten van Europa werken aan een plan om binnen enkele jaren de rol van de Verenigde Staten binnen de NAVO over te nemen, schrijft The Financial Times. Het plan zou bedoeld zijn om te voorkomen dat de VS zich plotseling terugtrekt uit het militaire bondgenootschap. De Britse krant sprak met vier Europese functionarissen die betrokken zijn bij de plannen.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen behoren tot de landen die op dit moment "informele, maar gestructureerde gesprekken" voeren. Het doel is om een plan te bedenken waarmee de financiële en militaire lasten voor de verdediging van Europa bij Europese landen komen te liggen. Het voorstel moet voorafgaand aan de NAVO-top in Den Haag deze zomer worden gepresenteerd aan de VS.

Het voorstel zou stevige toezeggingen moeten bevatten over het verhogen van de Defensie-uitgaven en het opbouwen van militaire capaciteiten. Dat zou Trump moeten overtuigen om in te stemmen met een geleidelijke overgang, zodat de VS zich op Azië kan richten.

Lasten eerlijker delen

Volgens hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga dienen de plannen een tweeledig doel: "Dit is zowel een voorbereiding voor het geval dat Europa zichzelf echt moet verdedigen, als een handreiking naar de VS om te laten zien dat we echt goed bezig zijn met onze defensie."

"Daarmee pogen ze de trans-Atlantische band in stand te houden", vervolgt hij. Volgens Osinga is dat deels ingegeven door de harde opstelling van de regering-Trump, maar hoort het ook gewoon bij de plannen om de lasten binnen de NAVO eerlijker te verdelen.

Amerikaanse functionarissen hebben hun Europese collega's verzekerd dat Trump toegewijd is aan het militaire bondgenootschap, inclusief artikel 5 uit het NAVO-verdrag. Daarin staat dat een aanval op één van de landen wordt gezien als een aanval op allemaal.

'Vijf tot tien jaar'

Toch vrezen veel Europese landen dat het Witte Huis zou kunnen besluiten om de inzet van troepen en materieel in Europa plotseling terug te schroeven. Trump heeft vaak kenbaar gemaakt dat hij vindt dat Europa veel te weinig doet op het gebied van defensie en dreigde al met een vertrek uit de NAVO.

De Amerikanen zijn nu nog verreweg de belangrijkste militaire en financiële kracht binnen de NAVO. Volgens de bronnen van The Financial Times zou het zo'n vijf tot tien jaar duren om de Europese capaciteiten op een niveau te brengen waarop ze de meeste Amerikaanse verantwoordelijkheden kunnen vervangen, afgezien van de Amerikaanse nucleaire afschrikking.

Volgens Osinga zullen we op sommige aspecten afhankelijk blijven, maar is er in vijf jaar een grote inhaalslag mogelijk. "Op veel vlakken, zoals langeafstandswapens en complexe inlichtingensystemen, hebben we tekortkomingen ten opzichte van de VS. Daarbij gaat het soms om grote systemen, dus het zal tijd kosten om dat op te vangen."

Niet alle landen bereid

The Financial Times schrijft dat sommige Europese landen niet bereid waren om deel te nemen aan de gesprekken. Zij zouden bang zijn dat de plannen Trump juist zouden aanmoedigen om sneller een stap terug te doen. Anderen zijn sceptisch of de Amerikaanse regering überhaupt openstaat voor zo'n afspraak.

Premier Schoof zei gisteren dat hij ervan op de hoogte is dat er plannen worden gemaakt "voor alle mogelijke scenario's". Hij benadrukte dat samenwerking met de Verenigde Staten het uitgangspunt blijft. "Maar ik denk dat het altijd verstandig is om met scenario's te werken, zelfs een worst-case scenario, dus daar heb ik geen enkel bezwaar tegen."