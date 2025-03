Zilver voor kogelstootster Schilder op WK indoor achter Mitton, Van Klinken twaalfde

Twee weken geleden leverde Schilder een indrukwekkende prestatie op de EK indoor in Apeldoorn, waar ze met een nieuw Nederlands record (20,69 meter) goud veroverde. Op de WK indoor behaalde Schilder eerder brons, in 2022. In datzelfde jaar pakte ze ook brons op de WK in de buitenlucht in Eugene.

Na een eerste ongeldige poging kwam Schilder in haar tweede beurt tot 20,07 meter. Mitton nam de leiding meteen over met 20,36 meter en gaf Schilder de opgave het gat van 29 centimeter te overbruggen.

'Puinhoop'

In de resterende vier pogingen lukte het de Nederlandse niet meer om de barrière van twintig meter te slechten. De finale werd meermaals onderbroken door technische problemen.