Vierde warmterecord deze maand door opwarmend klimaat

In De Bilt werd het net na het middaguur 20,4 graden en daarmee is het dagrecord voor 21 maart verbroken. Het oude record, dat stond op 20,3 graden, dateerde uit 1938. Ook het landelijke record voor 21 maart, wat stond op 20,8 graden, is inmiddels op meerdere station (ruimschoots) overschreden.

Maastricht noteerde zelfs al 22,8 graden en in De Bilt is het kwik tot 15:00 uur verder opgelopen naar 21,8 graden. De genoemde getallen voor vandaag zijn dus nog niet definitief; op veel plaatsen stijgt het kwik nog wat verder.

Het record van vandaag is al het vierde warmterecord van deze maand en dat is toch wel uitzonderlijk. Dat er vrijwel alleen maar warmterecords sneuvelen en geen kouderecords, is toe te schrijven aan ons opwarmende klimaat.

Extreem helder weer

Overigens is ook wel opvallend dat ondanks alle records de gemiddelde temperatuur over de hele maand nog een graad onder het gemiddelde van maart ligt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar valt toch goed te verklaren.

We hebben deze maand extreem helder weer, waarin het overdag sterk opwarmt, maar in de nacht minstens net zo sterk afkoelt. In De Bilt hebben we al 12 nachten met vorst gehad, soms tot bijna min 5 graden. Dat heeft het gemiddelde over de hele maand dus flink gedrukt.