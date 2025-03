Nieuwe ontwerpen voor 'veilige en haalbare' berging Nederlands kernafval

Nu al is beroering ontstaan, met name in het noordoosten waar op diverse plekken zout in de grond zit. Zo zei de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet, op een vraag van RTV Drenthe, in oktober al "nee" tegen de opslag van kernafval in zout.

Onderzoek naar bodem

Intussen doen wetenschappers nader onderzoek naar de zout- en kleilagen onder de Nederlandse bodem. Naar diepe klei is nog weinig onderzoek gedaan, omdat er geen gas, olie of water uit te winnen is.

"Maar klei is echt een goede barrière voor een opslag van radioactief afval", zegt Anne-Catherine Dieudonné, aardwetenschapper van de TU Delft. Het gaat om harde klei die nauwelijks water doorlaat, materiaal op zijn plek houdt en zichzelf 'heelt' als er breuken ontstaan. Dat vermindert de kans op lekkage.

Dieudonné kreeg na een boring bij Delft stukken klei van vierhonderd meter diep. In het laboratorium onderzoekt ze nu hoe stevig die is. "Om te weten hoe dik de betonnen wanden van een ondergrondse berging moeten zijn, moeten we weten hoe de klei zich gedraagt", zegt Dieudonné. "En die dikte heeft weer impact op de kosten." Hierna wil ze klei onderzoeken uit de rest van het land.