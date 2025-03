Netanyahu vecht door in Gaza: 'Politieke carrière boven landsbelang'

Al dagenlang zijn er in Israël protesten tegen premier Netanyahu, onder andere omdat hij de oorlog in Gaza heeft hervat. Netanyahu lijkt niet van plan de bombardementen te stoppen en is ook een grondoffensief begonnen. De premier noemt dit de beste manier om alle gijzelaars terug te krijgen en ervoor te zorgen dat Hamas geen bedreiging meer vormt.

Volgens deskundigen handelt Netanyahu daarbij ook uit eigen belang. "Het is voor iedereen nu wel duidelijk dat Netanyahu zijn eigen politieke carrière boven het landsbelang zet", zegt Jotam Confino, journalist en auteur van het boek Netanyahu's Israel. "Hij is een rasopportunist die verslaafd is aan macht", voegt historicus aan de Universiteit Utrecht en Israël-kenner Peter Malcontent eraan toe.

Maandagnacht bombardeerde het Israëlische leger met instemming van de VS de Gazastrook. Het was de grootste schending van het staakt-het-vuren dat twee maanden geleden inging. Het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er meer dan 500 doden vielen.