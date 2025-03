China niet dol op autosport? F1 heeft genoeg redenen om er te racen

Toch is het de laatste jaren al flink verbeterd, ziet Joe Saward. De Britse Formule 1-journalist is in China en was er in 2004 ook bij toen de GP voor het eerst werd georganiseerd in Shanghai. Dit jaar blijkt vooral Lewis Hamilton in het Ferrari-rood ontzettend populair. Toeval of niet, de Brit won vrijdagochtend de kwalificatie voor de sprintrace.

Saward: "Als je in 2004 zei dat je naar de Formule 1 ging, keken ze je aan alsof je gek was. Niemand kende het, er werden mensen naar de race gestuurd om de tribunes te vullen. Tegenwoordig is er meer enthousiasme. Ik kwam George Russell tegen en hij werd omringd door fans die een handtekening wilden."