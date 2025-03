Laatste horde genomen: ook Duitse Bondsraad akkoord met miljardenschulden

Zoals verwacht heeft de Duitse Bondsraad ingestemd met het deels loslaten van de schuldenrem. Daarmee kan de Duitse regering honderden miljarden euro's extra lenen om te investeren in defensie, infrastructuur en klimaat. De Bondsdag, de andere kamer van het Duitse parlement, ging dinsdag al akkoord.

Tot nu toe was de Duitse regering gebonden aan een wettelijke rem op schulden. De overheid mocht niet meer geld uitgeven dan er binnenkwam.

Verkiezingswinnaar CDU/CSU sloot, samen met de SPD en de Groenen, een historische overeenkomst over een grondwetswijziging betreffende de uitgaven, waarmee er veel meer geleend kan worden. Dat gebeurde na lange onderhandelingen. De stemming in de Bondsraad was de laatste grote horde voor de wetswijziging.

In de Bondsraad zitten vertegenwoordigers van de zestien deelstaten. 52 van de 69 leden stemden voor de miljardenuitgaven, meer dan de vereiste tweederdemeerderheid voor een grondwetswijziging.

De goedkeuring van de wet is voor CDU/CSU-leider en verkiezingswinnaar Friedrich Merz een grote overwinning, nog voordat hij is beëdigd als bondskanselier.

'Geld hard nodig'

Volgens de drie partijen is het geld hard nodig. Ze verwijzen naar de Russische oorlog in Oekraïne, de bedreiging voor de rest van Europa en de al dan niet wegvallende cruciale militaire steun van de Amerikanen. Ze spreken van de allergrootste veiligheidsuitdaging in de geschiedenis van Europa. Ook zien ze het als een signaal naar landen die Europa willen bedreigen.

Met het extra geld moet de komende jaren ook geïnvesteerd worden in infrastructuur en verduurzaming. Onder meer wegen en het spoor moeten worden vernieuwd. Ook hebben duizenden bruggen reparaties nodig of moeten zelfs opnieuw gebouwd worden.