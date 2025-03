65.000 euro aan Amsterdamse gestolen klarinetten gevonden bij grenscontrole

Bij een grenscontrole heeft de Duitse politie vijftien gestolen klarinetten gevonden ter waarde van ongeveer 65.000 euro. De muziekinstrumenten werden eerder deze week gestolen uit een Amsterdamse showroom. Een 42-jarige Serviër is als verdachte aangehouden.

De politie stuitte op de vondst net over de Duitse grens bij Roermond. De verdachte die de grens overstak op de A52 bleek een bekende te zijn van de Duitse politie vanwege eerdere diefstallen. Bovendien had hij op het moment van aanhouden een rijverbod.

In zijn auto vonden de autoriteiten de vijftien klarinetten samen met inbraakgereedschap en een bivakmuts. De verdachte is overgeleverd aan Nederlandse autoriteiten en wordt voorlopig in hechtenis gehouden.

Sinds afgelopen september voert de Duitse politie steekproefsgewijs grenscontroles uit. Dit is naar aanleiding van geweldsincidenten met migranten in de zomer. Deze controles blijven in ieder geval nog tot augustus. In februari stelde bondskanselier Scholz dat de grenscontroles er in 2024 voor zorgden dat 47.000 illegale migranten tegen zijn gehouden en dat 1900 mensen zijn opgepakt wegens mensensmokkel.