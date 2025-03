21/3 in Nieuwsuur: Nederland wil groter leger • Pacifisten verenigen zich • Topwetenschappers naar Nederland halen • Wie zijn de Trump-fluisteraars?

Wie zijn de Trump-fluisteraars?

Met wie omringt de Amerikaanse president Donald Trump zich? Vanavond een portret van Stephen Miller, de belangrijkste adviseur van Trump. Miller is een van de weinige mensen die al tien jaar trouw is aan de president. Hij is topadviseur als het gaat om binnenlands beleid en de architect van het harde anti-immigratie beleid. Miller is ook de man achter de recente deportatie van ruim 200 Venezolanen naar een beruchte gevangenis in El Salvador, ondanks een verbod van een Amerikaanse rechter.