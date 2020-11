Feyenoord accepteert schorsing Kökcu, die duel met FC Utrecht mist

Kökcu werd in het duel met de Limburgers na twaalf minuten weggestuurd na een harde charge op Roel Janssen. De Rotterdammers stonden toen 1-0 achter. Zonder Kökcu werd de achterstand omgebogen in een 1-3 overwinning.

Feyenoorder Orkun Kökcü is voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard. De 19-jarige middenvelder en de club accepteerden het voorstel van twee wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk.

Vanwege de schorsing mist Kökcu zondag het duel met nummer negen FC Utrecht. Feyenoord staat derde op de ranglijst. Kökcu is niet de enige speler die trainer Dick Advocaat moet missen. Leroy Fer, Justin Bijlow, Ridgeciano Haps, Tyrell Malacia en Uros Spajic kampen allemaal met blessures.

Rode kaart Bernadou geseponeerd, Dewaele één duel aan de kant

De rode kaart van FC Emmen-speler Lucas Bernadou tegen AZ is geseponeerd. De Fransman ging in het 1-0 verloren duel op de voet staan van Jonas Svensson. Na het bekijken van tv-beelden werd besloten om de rode kaart in te trekken. Bernadou kan daardoor zaterdagavond meespelen in het duel met Ajax.

Sieben Dewaele van Heerenveen kreeg dezelfde straf als Kökcu. Ook Dewaele ging op de voet staan van een tegenstander. De Belg mist daardoor de wedstrijd tegen ADO Den Haag.