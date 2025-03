Curaçao naar de stembus: unieke absolute meerderheid lonkt

Die aanpak blijkt effectief. In 2021 won MFK al overtuigend en sindsdien is de partij alleen maar gegroeid. Vooral bij jongeren onder de 39 jaar heeft de partij een monopolie: 89 procent van hen steunt MFK. Ook in de leeftijdsgroep 40-59 jaar scoort de partij ruim, met 64 procent.

Volgens onderzoeker Cyrill van der Vegt van UDC speelt vooral de zichtbaarheid een rol. "Andere partijen blijven steken in ouderwetse campagnevoering. MFK snapt sociale media en publiceert dagelijks meer dan tien berichten. Ze spelen in op emotie, en dat werkt."

Een absolute meerderheid is nog nooit vertoond op Curaçao. Alleen de voormalige Nederlandse Antillen kende het fenomeen in in 1963 en 1967, maar beide regeringen vielen snel door interne ruzies. Cijntje betwijfelt of MFK ditmaal echt een meerderheid haalt: "Ze moeten daarvoor meer dan 30.000 stemmen halen. Zelfs als dat lukt, is het mogelijk dat parlementsleden zich losmaken na de verkiezingen. Dan is die meerderheid alsnog weg."

Crisis bij oppositie

Ondertussen verkeert de oppositie in crisis. Partijen als PAR en MAN, ooit politieke zwaargewichten, krijgen het volgens de peiling moeilijk. Voor PAR voorspelt de peiling een dieptepunt met slechts vier procent van de stemmen. De oorzaak ligt volgens Van der Vegt in het gebrek aan bekende kandidaten. "Vraag een gemiddelde kiezer om drie namen van de PAR-lijst en je krijgt er hooguit één. Bij MFK kent iedereen de top drie."

Een van die drie is Javier Silvania, de excentrieke minister van Financiën. In zijn optreden heeft hij veel weg van de Amerikaanse Donald Trump: zijn stijl is confronterend, zijn uitspraken fel, regelmatig schoffeert hij tegenstanders op sociale media. Hij communiceert zijn beleid via Facebook, waar tegenstanders worden geblokkeerd. Achter zijn bureau hangt een levensgroot portret van hemzelf.

Silvania's populariteit is groot. Hij lijkt zelfs premier Pisas te overtreffen in vertrouwen: 57 procent van de ondervraagden noemt hem de meest gewaardeerde politicus, tegenover 47 procent voor Pisas.

Dit kan leiden tot spanningen binnen de partij na de verkiezingen. Wie krijgt dan het laatste woord: de premier of de man met de meeste steun? De dynamiek binnen MFK belooft minstens zo boeiend te worden als de verkiezingsuitslag zelf.