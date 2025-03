Regeringsleger Sudan zegt paleis in hoofdstad te hebben heroverd

Het leger van Sudan zegt het presidentiële paleis in hoofdstad Khartoem te hebben heroverd op de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). Het paleis was het laatste bolwerk in Khartoem dat nog in handen was van de RSF.

Sinds april 2023 woedt een bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en de RSF. Die brak uit toen de leiders van beide partijen een staatsgreep pleegden en het vervolgens niet eens werden over de verdeling van de macht.

De RSF controleert het grootste deel van het westen van het land net zoals, tot voor kort, het grootste gedeelte van Khartoem. De laatste tijd verliest de paramilitaire groep echter steeds meer terrein aan het regeringsleger. De val van het presidentiële paleis is een nieuwe overwinning voor het regeringsleger.

Op beelden op sociale media is te zien hoe militairen feest vieren in het paleis terwijl ze de datum van vandaag noemen.