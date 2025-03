Wat te verwachten van nieuwe wielerkoers Sanremo Women? Ook voor Vos is het gokken

Afgelopen woensdag stond ze aan de start van Nokere Koerse, een van die koersen die het Vlaamse voorjaar kleur geeft. "Natuurlijk is het mijn droom om Sanremo te rijden", vertelt ze na afloop bij de teambus van Lidl-Trek op een parkeerplaats tussen de West-Vlaamse weilanden.

"Van kinds af aan rijden we op de Poggio. Dan dronken we wat water op de top en deden daarna een wedstrijdje wie als snelste beneden was. Ik heb er duizenden keren gereden en ken ieder hoekje. Zelfs nu nog kom ik elke maand wel vijftig keer over de Poggio."

Feestdag

Als klein meisje was Milaan-Sanremo al een feestdag voor Sanguineti. Vrijwel geen editie liet ze aan zich voorbijgaan. Ook de vrouwen heeft ze aangemoedigd. "In die jaren sprintte Ina-Yoko Teutenberg vaak voor de overwinning. Zij is nu mijn ploegleidster."

De ploeg heeft de voorkeur gegeven aan zes andere rensters, met als kopvrouw oud-wereldkampioene Elisa Balsamo. Een goede vriendin van Sanguineti en een van de favorieten voor de zege.