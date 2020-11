Weekers: ik wist niet dat het zo ver ging, informatie bleef hangen in leemlaag

Weekers - ANP

Oud-staatssecretaris Weekers had graag minder streng beleid gezien en hij was niet op de hoogte in hoeverre de fraudejacht bij de fiscus was ontspoord. Die twee boodschappen bracht hij naar voren in zijn verhoor bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Vorige week verschenen (top-)ambtenaren voor de commissie, deze week zijn (oud-)bewindslieden aan de beurt. Weekers was als staatssecretaris van 2010-2014 verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Hij heeft gezocht naar een manier om het harde toeslagenbeleid te omzeilen, verklaarde Weekers. Dat ging dan over ouders die (zonder slechte intentie) hun eigen bijdrage niet hadden betaald en daardoor de hele kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, een veelvoud van het achterstallige bedrag. Weekers vond het een beter idee om alleen de eigen bijdrage alsnog te laten betalen, vertelde hij. Wijsheid achteraf Maar dat was niet het beleid van Sociale Zaken en daarbij deed ook de Raad van State in die tijd uitspraak dat het volledige bedrag terugvorderen juridisch het juiste was. "Met wijsheid achteraf zou je kunnen zeggen: was ik mijn gut feeling maar blijven volgen. Dan was mensen wellicht een vreselijke tijd bespaard gebleven." Die wijsheid achteraf is dat duizenden ouders onterecht als fraudeur werden aangemerkt, vaak tienduizenden euro's moesten terugbetalen en in grote financiële en sociale problemen raakten. Weekers verklaarde dat hij ruimte heeft gezocht bij het ministerie van Sociale Zaken, 'eigenaar' van het strenge beleid. In een poging het tij te keren, gaf hij naar eigen zeggen een memo aan de toenmalige minister van Sociale Zaken Asscher. "Er is hier iets mee aan de hand, heb daar ook persoonlijk aandacht voor." Weekers gaf het memo persoonlijk aan Asscher, zei hij:

Weekers: ik heb Asscher persoonlijk een memo gegeven - NOS

Een paar maanden later kreeg Weekers van Asschers departement de boodschap dat het beleid niet zou worden aangepast, iets wat zijn oud-topambtenaren vorige week ook naar voren brachten. "Je gaat als bewindspersoon niet overal over, daar heb je je bij neer te leggen", verklaarde Weekers vandaag. De Belastingdienst moest dus doorgaan met het harde terugvorderingsbeleid. Tegelijkertijd voelde Weekers ook druk uit de Tweede Kamer en de maatschappij om op te treden. Aanleiding was de 'Bulgarenfraude', waarbij Bulgaren via valse inschrijvingen op grote schaal toeslagen aanvroegen (en ontvingen). Weekers overleefde het Kamerdebat daarover in 2013 ternauwernood. "Ik was de politieke boksbal, het gezicht." Weekers schetste in het verhoor ook een breder perspectief dat volgens hem van belang was. Het was crisis. "Elke cent die in de verkeerde zakken terechtkwam, moest je op een andere manier bezuinigen." 'Schandalig en diep triest' Er kwam uiteindelijk een Ministeriële Commissie Aanpak Fraude en er kwamen speciale teams bij de fiscus. Die CAF-teams gingen ver in hun aanpak. Zo werden ouders groepsgewijs beoordeeld en werden toeslagen stopgezet nog voordat onderzoek was gedaan. Dat wist Weekers allemaal niet, zei hij. "Anders had ik wel ingegrepen." Wat er is gebeurd met de ouders, noemde Weekers "schandalig" en "diep triest". De oud-VVD-staatssecretaris stelde dat hij slecht werd geïnformeerd door ambtenaren. "Waar ik last van heb gehad, en mijn opvolger en de huidige staatssecretarissen ook, is dat niet alles naar boven komt. Het blijft ergens hangen in een leemlaag." Weekers zegt dat ambtenaren vaak een "maatschappelijke antenne" ontbeerden. Hij hoorde daardoor niet wat er misging en liep achter de feiten aan. Aan het eind van zijn verhoor zei Weekers dat het onmogelijk is als bewindspersoon "om de ins en outs van een uitvoeringsinstantie als de Belastingdienst in de greep te krijgen". Weekers vertelde over een leemlaag en een ontbrekende maatschappelijke antenne:

Belastingdienst mist maatschappelijke antenne, zegt Weekers - NOS

De Tweede Kamer onderzoekt in twee weken hoe het heeft kunnen misgaan in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Wat was bedoeld als financiële steun voor gezinnen met jonge kinderen, werd voor duizenden mensen een jarenlang slepende zaak.