Hamilton wint sprintkwalificatie China en is 'beetje in shock', Verstappen tweede

Lewis Hamilton heeft zichzelf een mentale opsteker gegeven. De meervoudig wereldkampioen Formule 1, die dit jaar voor het eerst voor Ferrari uitkomt, pakte pole position bij de kwalificatie voor de sprintrace bij de Grand Prix in China.

"Ik ben een beetje in shock, ik had dit niet verwacht. Mijn vorige race was een ramp, maar de auto kwam echt tot leven, heel knap van het team", zei Hamilton na afloop van de sprintkwalificatie. De Brit werd in de eerste race - vorige week in Australië - tiende.

Max Verstappen kwam in zijn Red Bull-wagen slechts achttien duizendsten tekort voor pole en start zaterdagmorgen (04.00 uur) op de tweede plek in de sprintrace.