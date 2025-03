Nederlands reservistenleger moet veel groter, opkomstplicht niet meer ondenkbaar

Defensie wil veel meer mensen werven dan tot nu toe werd gezegd. Tot nu toe wilde Defensie uitkomen op in totaal 100.000 mensen, maar inmiddels wordt het aantal van 200.000 genoemd. Dat is het totaal van militairen, civiele functies en reservisten.

Twee vakbonden zeggen dat in een overleg met werkgevers en werknemers staatssecretaris Tuinman dit aantal heeft genoemd. Andere bronnen rond defensie bevestigen dit.

De staatssecretaris wil nog niet reageren. Hij verwijst naar een brief aan de Tweede Kamer die aanstaande maandag wordt gestuurd. Ook zegt Tuinman dan hoe hij tot een groter leger wil komen.

Met de nieuwe ambities kan op termijn een terugkeer van de opkomstplicht niet meer worden uitgesloten, zeggen defensie-experts. Nederland heeft formeel nog steeds de dienstplicht, maar sinds 1997 hoeven jongeren zich niet meer te melden.

Zweeds model

Op dit moment werken zo'n 75.000 mensen voor defensie. Naast beroepsmilitairen en niet-militair personeel heeft Nederland nog een kleine 8000 reservisten. Zij zijn oproepbaar als dat nodig is. Een deel van hen kan militaire taken uitvoeren in Nederland als bijvoorbeeld veel beroepsmilitairen naar het buitenland moeten. De rest is voor civiele functies.

Om militairen te werven kijkt de staatssecretaris naar Zweden. Daar zijn 17-jarigen verplicht een uitgebreide enquête in te vullen over hun vaardigheden, motivatie en affiniteit met defensie.

Een deel wordt persoonlijk benaderd voor een fysieke en mentale test. Deelname is vrijwillig, en dat levert veel gemotiveerde jongeren op voor de krijgsmacht. Als er toch nog tekorten zijn, worden andere jongeren alsnog opgeroepen. Dat is dan niet meer vrijwillig: in 2017 voerde Zweden hiervoor opnieuw de opkomstplicht in.

Dit jaar doen 110.000 Zweedse jongeren geboren in 2007 de enquête. Voor de testdag worden er 30.000 opgeroepen, van wie er 8500 worden uitgekozen. Ter vergelijking: in Nederland werden in 2007 ruim 180.000 kinderen geboren. Als het model hier aanslaat, levert dat dus veel nieuwe mensen voor de krijgsmacht op.