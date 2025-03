Wekdienst 21/3: Verkiezingen op Curaçao • Start van WK indoor atletiek

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en hier lees je over de situatie op het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Op Curaçao worden parlementsverkiezingen gehouden. Op basis van de peilingen stevent regeringspartij MFK, van premier Pisas, af op een monsterzege.

Koning Willem-Alexander ontvangt op Paleis Huis ten Bosch secretaris-generaal Rutte van de NAVO. Het is voor het eerst dat de koning Rutte ontvangt sinds Ruttes afscheid als premier.

In Amsterdam wordt op het dak van De Nieuwe Kerk een uitkijkplatform op 40 meter hoogte officieel geopend. Het platform, dat is gebouwd vanwege de renovatie van de spitstoren van het historische gebouw, blijft ruim een half jaar open.

In het Chinese Nanjing beginnen de WK indoor atletiek. De zes deelnemende Nederlandse atleten zijn met een goed gevoel afgereisd naar de WK: op de EK indoor in Apeldoorn veroverde Nederland krap twee weken geleden nog liefst negen medailles, waarvan zeven goud.

Wat heb je gemist?

Door een grote brand in een elektriciteitsstation bij Londen is de luchthaven van Heathrow de hele dag dicht. Het vliegveld zit zonder stroom. Er zijn voor zover bekend geen gewonden.

Heathrow is de drukste luchthaven van Europa. Zeker 120 vliegtuigen die al onderweg waren naar de luchthaven wijken uit naar andere plekken in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Ierland en Frankrijk zullen vliegtuigen die eigenlijk naar Heathrow onderweg waren landen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De reddingsbrigade van IJmuiden ziet door hoge duinen het strand niet meer. Omdat de groeiende duinen beschermd natuurgebied zijn, kunnen ze niet zomaar worden afgegraven. Maar ze zijn nu bijna net zo hoog als de toren van de redders.