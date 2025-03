Chapple naar halve finales 800 meter op WK indoor, Clarke redt het niet

Clarke kon niet mee in het tempo in de laatste ronde van zijn serie op de 800 meter. Hij werd laatste en is dus uitgeschakeld. Clarke was ook finalist bij de EK en trof in de series in Nanjing onder meer Josh Hoey.

De Amerikaan is met een tijd van 1.43,24 dit seizoen de snelste van de wereld over 800 meter, hij won de serie in 1.48,14.