Gemeentehuis Sint-Michielsgestel besmeurd bij demonstratie tegen komst azc

Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Berlicum in Noord-Brabant is donderdagavond onrustig verlopen. Zo'n 300 demonstranten hadden zich volgens Omroep Brabant verzameld bij het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel, waar Berlicum onder valt.

De demonstranten hingen spandoeken op met teksten als 'Nee, geen azc' en 'crimineel orgaan achter de rug om'.

Rond negen uur werd de sfeer grimmiger toen het gebouw werd bekogeld met tientallen eieren en rookfakkels. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

De politie bleef lang op afstand, maar greep in toen een man een vuurwerkbom voor de deur van het gemeentehuis neerlegde. Zijn aanhouding verliep met geduw en getrek omdat meerdere mensen zich ermee bemoeiden.

Zorgen voor leefbaarheid

Binnen werd op dat moment vergaderd door de gemeenteraad.

De betogers zijn boos omdat ze vinden dat de gemeente niet duidelijk communiceert over de komst van het azc. Ze vrezen dat de leefbaarheid van Berlicum wordt aangetast als alle migranten op één plek worden opgevangen. Daarom pleiten ze voor meerdere locaties in Sint-Michielsgestel.

Rond half tien trokken de aanwezigen weer weg. Enorm veel rommel bleef achter. De stoep is bezaaid met lege eierdozen, vuurwerkresten, blikjes en flessen. Het gemeentehuis zelf zit onder de eieren. Of er ook blijvende schade is ontstaan, is niet duidelijk.

Enkele uren later was er nog een brand op de plek waar het azc gepland staat. Onbekenden hadden daar autobanden aangestoken. De brandweer heeft het geblust.