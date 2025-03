EU-leiders steunen herbewapeningsplan, kabinet en Kamer weer aan zet

Harde besluiten zijn er vandaag niet genomen bij de EU-top in Brussel, waar Europese leiders hebben gesproken over het 'herbewapenen' van de Europese Unie. Wel moet de zogeheten defensieparaatheid "resoluut" omhoog, zo schrijven de 27 EU-leiders in een gezamenlijke verklaring.

De lidstaten steunen hiermee het doel van de Europese Commissie dat Europa in 2030 herbewapend moet zijn, voldoende afschrikkingsmacht heeft en een goed lopende defensie-industrie. Daarvoor ligt een plan ter waarde van 800 miljard klaar.

Daar heeft ook premier Schoof mee ingestemd. Tegelijk heeft hij nogmaals het Nederlandse standpunt tegen gemeenschappelijke leningen duidelijk gemaakt. Van grote verbazing over dat standpunt is volgens hem geen sprake. "Ons standpunt was al bekend, daar wordt niemand nerveus van."

Schoof wil op andere manieren de defensie-uitgaven omhoog krijgen. Hij hamert op financiële stabiliteit en "schuldhoudbaarheid", maar vult daar bij aan dat hij ook geen "boekhoudersmentaliteit" wil hebben. Volgens Schoof is er een "constructief gesprek" gevoerd.

Coalition of the willing

Het is nu aan de regeringsleiders om in hun eigen land groen licht te krijgen voor het voorlopige voorstel dat er nu ligt. Schoof verwacht dat met de Voorjaarsnota rond te hebben. "Dat is in 3 à 4 weken. Die kunnen we nemen."

Volgende week sluit premier Schoof weer aan in Parijs, bij weer een top met Europese leiders waar ook de Oekraïense president Zelensky aanschuift. Bij dit vervolg van de 'coalition of the willing' moet blijken hoever de militaire planners intussen zijn.

"We gaan dan bekijken: is dit een werkbaar programma, en zijn we bereid in te stappen of niet."