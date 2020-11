Podcast De Dag: Iedereen een eigen omroep

Omroep Zwart, Ongehoord Nederland, Omroep Groen, IslamOmroep en Omroep Stamppot. Het is een greep uit de in totaal dertien nieuwe spelers die zich aan willen sluiten bij de Nederlandse Publieke Omroep. Allemaal vinden ze dat de huidige elf omroepen een deel van de maatschappij niet goed vertegenwoordigen. Wat zegt het over de publieke omroep dat zoveel groepen zich buitengesloten voelen?

In podcast De Dag bespreekt mediadeskundige Ron Vergouwen, van onder meer De Perstribune op NPO Radio 1, welke aspirant-omroepen de meeste kans maken. Volgens Vergouwen zie je een nieuwe vorm van verzuiling optreden en lijkt er meer behoefte aan media die vooral gericht zijn op een eigen achterban. Maar hoe geef je dat op een werkbare en betaalbare manier vorm in het omroepbestel? De vraag is ook of het wenselijk is: leidt het, net als op sociale media, niet tot gepolariseerde groepen die alleen maar bevestiging zoeken voor hun eigen denkbeelden?