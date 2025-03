Koeman 'zeer, zeer tevreden' na gelijkspel Oranje tegen Spanje in Nations League

"Die was ouderwets", bewonderde Koeman. "Een speler die een meerwaarde is aan de bal, rust aan de bal heeft, wacht tot er een afspeelmogelijkheid is. We zeiden het niet voor niets: we hebben de afgelopen twee jaar nooit de as gehad die we wilden hebben." Nu De Jong terug is, werd duidelijk wat Oranje kan.

In Valencia kan Oranje over drie dagen de Europees kampioen uitschakelen. Na het duel in Rotterdam is er geen reden om te denken dat het onmogelijk is.

"We hadden de overwinning verdiend, dan waren we ook van het gezeur af dat we het niet kunnen tegen een topland", sloot Koeman af. Dat moet zondag dan maar.