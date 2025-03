Trump tekent decreet om ministerie van Onderwijs te ontmantelen

Het ontmantelen van het ministerie is het zoveelste controversiële besluit van de Amerikaanse president, die precies twee maanden geleden werd geïnstalleerd. Eerder besloot hij al te stoppen met hulporganisatie USAID, dat goed is voor ongeveer 40 procent van de humanitaire hulp wereldwijd.

Veel van zijn besluiten stuiten op verzet van de rechterlijke macht. Zo besloot een rechter al dat de ontmanteling van USAID moet worden teruggedraaid, omdat deze in de strijd is met de grondwet.

Ook het besluit over het onderwijsministerie levert kritiek op. Critici stellen dat het vooral lage inkomensgroepen en leerlingen met een beperking raakt. Voorstanders zeggen dat het onderwijs beter door de staten en ouders geregeld kan worden.

Vrijheid van onderwijs

Het ministerie van Onderwijs werd begin jaren tachtig opgericht als afsplitsing van het ministerie van Gezondheid, Onderwijs en Welzijn. Het is verantwoordelijk voor het toezicht op het onderwijsbeleid en heeft als doel onderwijsgelijkheid te bevorderen. Ook verstrekt het leningen aan scholen en studenten.

Anders dan in Nederland worden scholen in de VS niet hoofdzakelijk door de nationale overheid gefinancierd. Er is meer vrijheid van onderwijs: veel scholen worden betaald door de staten of lokale overheden, en er bestaan ook veel privéscholen.

Het ministerie van Onderwijs is een van de kleinste ministeries in de Verenigde Staten, met ongeveer 4000 medewerkers. Het had in 2024 een budget van zo'n 268 miljard dollar: ongeveer 4 procent van alle uitgaven van de federale overheid.