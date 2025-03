Tiental Nederlands elftal verspeelt in slotfase voorsprong tegen Spanje

Heel dicht was het Nederlands elftal bij een zege op een topland. Eindelijk. Maar in de blessuretijd van het eerste kwartfinaleduel in de Nations League tegen Spanje gaf een sterk Oranje een voorsprong weg. Het werd 2-2 in De Kuip. Komende zondag is de return in Valencia.

Na een rode kaart voor Jorrel Hato in de 82ste minuut moest Nederland met tien man een 2-1 voorsprong verdedigen. In de 93ste minuut liet Bart Verbruggen een schot van Nico Williams los en tikte invaller Mikel Merino de gelijkmaker binnen.

Ondanks blessures geen excuses

Bondscoach Ronald Koeman zocht deze week geen excuses. Ook zonder Nathan Aké, Stefan de Vrij, Jerdy Schouten, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch en de op het laatste moment afgehaakte Jurrïën Timber had Nederland kans tegen Europees kampioen Spanje.

Volgens Koeman bleef er, met Memphis Depay terug, voldoende kwaliteit over. Als bewaker van supertalent Lamine Yamal koos hij voor Hato. "Iedereen krijgt het moeilijk tegen Yamal", zei Koeman vooraf. "Ik heb alle vertrouwen in Jorrel."

Het was uitgerekend Hato die na een pass van doelman Verbruggen in de negende minuut de balcontrole kwijt was en Yamal profiteerde. Via Pedri kwam de bal bij Williams en de buitenspeler van Athletic draaide weg bij Lutsharel Geertruida en scoorde: 0-1.