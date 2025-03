Miljoenen illegale sigaretten in beslag genomen in Weert

In Weert zijn miljoenen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods werden ruim 5 miljoen sigaretten gevonden en in een kleine vrachtwagen die voor de deur stond lagen er nog eens bijna 2 miljoen. In 2023 zijn hier ook al eens 6 miljoen illegale sigaretten gevonden.

De 31-jarige bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden, maar werd later weer vrijgelaten, meldt de Duitse politie die gelijktijdig in eigen land een grote actie hield.

De Duitse actie was gericht tegen een illegale sigarettenfabriek in Düsseldorf. Daar werden 32 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Er was een complete productielijn ingericht voor het produceren van de rookwaar.

De Duitse autoriteiten denken dat sinds begin dit jaar in de fabriek al tientallen miljoenen sigaretten zijn gemaakt. Daarmee zou de belastingdienst 6 miljoen euro zijn misgelopen. Elf mensen die tijdens de inval in de fabriek aanwezig waren, zijn opgepakt.

Daarnaast is een 45-jarige man uit Düsseldorf opgepakt. In zijn appartement werd door een speurhond 108.000 euro aan contanten gevonden die verstopt waren op verschillende plaatsen. Ook in Mülheim an der Ruhr, Ratingen, Mönchengladbach en Pulheim waren huiszoekingen.

Volgens de douane waren de sigaretten vooral bestemd voor de Duitse en Europese zwarte markt.