Hema wint opnieuw Gouden Loeki met kerstreclame

Voor de tweede keer op rij heeft een reclamespot van Hema de Gouden Loeki gewonnen. Het kerstspotje, gemaakt door reclamebureau Hotel L'Amour, won de prijs voor beste tv-commercial, die voor de dertigste keer werd uitgereikt.

Het spotje gaat over een oudere man die terugdenkt aan zijn jeugd als hij knuffels van Takkie en Siepie - de huisdieren van Jip & Janneke - in de etalage ziet staan. De laatste jaren valt meestal een kerstreclame in de prijzen. Veel bedrijven pakken dan extra uit.

Zo ging de Zilveren Loeki, de tweede prijs, naar de 'Whamster'-reclame van Albert Heijn. Die reclame is geïnspireerd op de videoclip van het nummer Last Christmas van Wham!, dat afgelopen kerst veertig jaar bestond. Wham!-zanger Andrew Ridgeley kwam zelf in het spotje voorbij.

De Whamster-campagne, die ook op sociale media en radio te zien en te horen was, viel minder in de smaak bij deelnemers van het spel Whamageddon. Bij dat spel is het de bedoeling om vanaf 1 december tot Kerstavond het lied Last Christmas niet te horen. Door de alomtegenwoordige Albert Heijnreclame werd de een na de andere deelnemer afgelopen jaar uitgeschakeld.

De Bronzen Loeki ging naar KPN en Dentsu Creative Amsterdam met de commercial 'Stukje van mij', waarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van online shaming.

Goed doel

De Ster Gouden Loeki, vernoemd naar animatiepop Loeki de Leeuw, is een publieksprijs. Gedurende het jaar kiest een kijkerspanel veertig commercials uit, waaruit er tien geselecteerd worden voor de eindstrijd. Dan mag het Nederlandse publiek stemmen, wat in totaal ruim 122.000 mensen hebben gedaan. Hun stemmen tellen voor 25 procent mee in het eindresultaat; de keuze van het kijkerspanel telt voor 75 procent mee.

Bij de reclameprijzen was er dit jaar voor het eerst ook een categorie voor reclames van goede doelen. Er waren vijf finalisten waarop mensen hun stem konden uitbrengen. De winnaar was Kika, met reclamebureau Joe Public, met het spotje Moeder.