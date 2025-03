Van 't Schip verliest bij debuut als bondscoach Armenië door twee goals Mikautadze

John van 't Schip heeft bij zijn debuut als bondscoach van Armenië kansloos verloren. In de promotie/degradatieduels van de Nations League verloor het team van Van 't Schip thuis in Jerevan met 0-3 van Georgië.

Een oude bekende van Van 't Schip, Lyon-aanvaller Georges Mikautadze, scoorde twee keer.

Als trainer van Ajax had Van 't Schip de Georgische doelpuntenmaker in zijn selectie, maar speelde Mikautadze weinig. "Mikautadze heeft een hele fijne aanname en hij kan geweldig afmaken", zei Van 't Schip in november 2023. "Dat hebben we al gezien op de trainingen. Bij hem is het denk ik nog dat hij zich moet aanpassen aan de manier waarop we met Ajax willen spelen."

Die aanpassing kwam nooit en Mikautadze verliet Amsterdam als een van de miskopen van technisch directeur Sven Mislintat. De in Lyon geboren aanvaller werd na een korte huurperiode bij Metz verkocht aan Olympique Lyonnais waar hij nu vrijwel wekelijks basisspeler is en veel scoort. Ook tegen Van 't Schip, sinds half februari bondscoach van de Armenen.

Giorgi Kochorashvili maakte de openingsgoal, waarna Mikautadze twee keer de bal binnen werkte.

Zondag spelen Georgië en Armenië de return in Tbilisi. De winnaar komt in de volgende editie van de Nations League uit in de B-divisie. De verliezer speelt in de C-divisie.