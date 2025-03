NOC*NSF-voorzitter Van Zanen noemt keuze voor Coventry 'mooi en verrassend'

Ook deelname van trans vrouwen op topsportniveau is een van de discussiepunten. Coventry is daar geen voorstander van, omdat zij een fysiek voordeel zouden kunnen hebben ten opzichte van biologisch geboren vrouwen. Het zijn de internationale sportfederaties die hierover beslissen in hun sport.

NOC*NSF pleit al langer voor meer wetenschappelijk onderzoek naar het effect van gendertransitie in de topsport, meldt de sportkoepel op de website.

Kan iedereen wel naar LA?

Over drie jaar zijn de Olympische Spelen in Los Angeles. Onder de nieuwe Amerikaanse president Trump bestaat er onzekerheid over de reisdocumenten voor atleten en officials die nodig zijn om het land in te komen.

Sinds zijn aantreden heeft Trump een aantal besluiten op het gebied van immigratie aangekondigd. Deze richten zich op een strenger grensbeleid, strengere procedures voor visumcontrole en een hardere aanpak van illegale migranten in de Verenigde Staten.

Het IOC gaf onder Bach al aan er alle vertrouwen in te hebben dat iedereen naar de Spelen kan komen. Trump was immers ook president toen Los Angeles in 2017 de Spelen kreeg toegewezen.

Coventry sprak zich in elk geval meteen stevig uit tegenover het gastland. "Wij zullen niet afwijken van onze waarden van solidariteit en zullen ervoor zorgen dat alle atleten die zich kwalificeren veilig naar de Olympische Spelen kunnen gaan."