Duizenden Turken opnieuw de straat op, kan Europa druk uitoefenen?

NOS-redacteur Gülsah Ercetin:

"Er is sprake van een ideaal scenario, want dit is het moment waarop Europa Turkije het hardst nodig heeft. Turkije zat in Londen ook al aan tafel om te praten over Oekraïne. Er zijn analisten die dit voorspelden: wat zou Turkije ervoor terug willen?

Turkije heeft veel meer defensie-ervaring dan Europese landen. Dat gaat nu zwaarder wegen dan woorden als: "dit kan niet, het is in strijd met de democratie en mensenrechten om iemand zonder proces op te pakken en van allerlei dingen te beschuldigen".

Vergis je niet, Erdogan is iemand die heel goed kan anticiperen. Dat komt omdat hij het politieke landschap goed kan lezen en weet hoe hij aan de macht kan blijven. En hij weet precies hoe hij toe moet slaan. Maar of dit in zijn voor- of nadeel zal werken, dat zullen we de komende tijd zien. Een paar weken geleden zei hij nog: "Een veilig Europa is ondenkbaar zonder Turkije." Dat is zijn boodschap. Hij zei ook: "Het is tijd dat Turkije EU-lid gaat worden". We weten dat dat nog niet gaat gebeuren, maar je kunt je wel afvragen: wat gaan ze ervoor terugkrijgen?"