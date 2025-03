Coenradie stapt niet op: 'Daarmee los je het probleem niet op'

Staatssecretaris Coenradie is niet van plan om op te stappen als er onvoldoende steun is voor haar plan om gevangenen twee weken vervroegd te kunnen vrijlaten. Dat zei ze na afloop van een debat in de Tweede Kamer. Het ziet ernaar uit dat in elk geval drie van de vier coalitiepartijen tegen dat plan gaan stemmen en daarmee is een Kamermeerderheid onzeker.

De PVV-bewindsvrouw zit in een lastig parket, omdat ze geen alternatief ziet om het cellenprobleem op te lossen. Ze herhaalde vandaag dat zij het niet volledig laten uitzitten van gevangenisstraffen zelf ook een "rotmaatregel" vindt, maar dat ze geen andere mogelijkheid ziet. "We hebben naar alles gekeken, maar de conclusie is dat het echt niet anders kan."

Maar zelf vertrekken wil ze niet. "Ik blijf", zei ze tegen de NOS, "want ik zie dat dit probleem opgelost moet worden. Ik vind dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Weglopen zou de meest gemakkelijke optie zijn, maar dat ga ik niet doen." Op de vraag of ze zich wel laat wegsturen, antwoordt ze: "Dat kan, dat recht heeft de Kamer." Eerder, na een ruzie met PVV-leider Wilders, liet ze ook al weten dat ze niet van plan was om op te stappen.

Andere mogelijkheden

Coalitieoartij BBB diende vandaag, zoals verwacht, een motie in om Coenradies plan niet door te zetten. Daar staan ook de handtekeningen van de PVV en oppositiepartij SGP onder. De VVD-Kamerleden zullen dinsdagochtend nog in de fractie bespreken of zij de motie gaan steunen. Maar Kamerlid Ellian zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat "het in de lijn der verwachting ligt" dat dit gaat gebeuren.

De drie regeringspartijen willen dat er andere mogelijkheden worden onderzocht, zoals het schrappen in de dagbesteding voor gevangenen zodat die minder op het rooster van het personeel drukt (BBB) of het onderzoeken of afgedankte detentieboten weer in gebruik kunnen worden genomen (VVD). De PVV vindt dat er meer meerpersoonscellen moeten komen.

PVV-Kamerlid Van Dijk noemt zijn opmerking van vorige week dat er wat hem betreft acht mensen in een cel kunnen worden gestopt, die dan desnoods staand moeten slapen, inmiddels een hyperbool. Hij had die naar eigen zeggen alleen gebruikt om zijn argument kracht bij te zetten dat het veel te luxe is in de Nederlandse gevangenissen en dat te veel gevangenen genieten van een privécel. Hij pleitte vandaag opnieuw voor meerpersoonscellen, maar dan voor twee of misschien drie gevangenen.

Dat betekent dat Coenradie binnen de coalitie alleen steun krijgt van NSC. Daarnaast hebben oppositiepartijen CDA en SP al laten weten dat zij haar, ondanks hun bezwaren tegen strafverkorting, groen licht zullen geven. Zij vonden de opstelling van de coalitiepartijen onverantwoord. "Wat een chaos, jongens", zei D66-Kamerlid Sneller. Hij vindt dat de partijen hun eigen staatssecretaris met een onmogelijke opdracht opzadelen.

Of er daarmee een Kamermeerderheid komt, is nog onduidelijk. Dinsdag wordt er gestemd over de moties die vandaag zijn ingediend.