Faber komt niet met maatregelen voor extra plekken voor Oekraïners

Minister Faber komt niet met extra maatregelen om meer opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen. Dat bleek in een debat met de Tweede Kamer, waar een aantal partijen wel aandrong bij de minister van Asiel en Migratie om meer te doen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest dat gemeenten binnenkort niet meer in staat zijn om alle Oekraïners op te vangen.

Coalitiepartijen VVD en NSC en oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en D66 stelden in het debat dat Faber meer moet doen voor gemeenten. Die lopen er onder meer tegenaan dat de bijdrage vanuit het Rijk van 44 euro per dag voor elke opgevangen Oekraïner lang niet altijd voldoende is. Voor veel gemeenten liggen de werkelijke kosten per opvangplek tussen de 55 en 60 euro per dag.

Op kritische vragen hierover wees Faber erop dat gemeenten om meer geld kunnen vragen, al moeten ze wel bewijzen dat het nodig is. Kamerlid Boomsma (NSC) zei te vrezen dat gemeenten toch terughoudend worden als zij voor het genoemde bedrag geen opvangplek kunnen regelen.

Eigen netwerk

Faber drukte in het debat Oekraïners op het hart om zelf te zoeken naar opvang in hun eigen netwerk. Die oproep staat inmiddels ook op de website van de Oekraïense ambassade.

Kamerlid Piri van GroenLinks-PvdA noemde het debat "teleurstellend" voor gevluchte Oekraïners, omdat Faber geen extra maatregelen aankondigde om te zorgen voor meer opvangplekken, terwijl ze wel een verhoging van de eigen bijdrage in het vooruitzicht stelde.

Hogere eigen bijdrage

De minister denkt eraan om de eigen bijdrage die gevluchte Oekraïners moeten betalen voor hun opvangplek te verhogen. Nu betalen Oekraïners die zelf geld verdienen 105 euro per maand en maximaal 210 euro per gezin. In het debat noemde de minister niet hoeveel ze het bedrag wil verhogen.

Op aandringen van haar partij PVV beloofde Faber voor de zomer duidelijkheid hierover. Volgens de laatste cijfers zijn ruim 94.000 noodopvangplekken voor Oekraïners bezet. PVV-Kamerlid Vondeling noemt het een "enorme opgave die we eigenlijk niet kunnen dragen". Daarom moeten zij hier wat haar betreft maximaal aan meebetalen.