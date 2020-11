5214 nieuwe besmettingen, 182 minder dan gisteren

Er liggen 35 patiënten meer dan gisteren met corona in de ziekenhuizen, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Hij geeft ook aan dat er 13 patiënten verplaatst zijn tussen de regio's. In totaal zijn er deze tweede golf bijna 2400 patiënten naar een ander ziekenhuis gebracht.

Wekenlang was er een sterke daling van het aantal positieve testen te zien, maar inmiddels is er nauwelijks nog sprake van een afname. De afgelopen weken liep het aantal besmettingen met 3 procent terug ten opzichte van de week ervoor.

Bij het RIVM zijn 54 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 21 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 60 doden per dag, tegen 69 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.

Of het aantal doden verder stijgt hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 645 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 676. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.