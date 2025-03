20/3 in Nieuwsuur: EU-top • Burgemeester Istanbul opgepakt • Debat gevangenissen • Litouwse verzetsheld

EU-top

De 27 regeringsleiders van de EU-lidstaten komen vandaag opnieuw bijeen in Brussel voor een top over de toekomst van Oekraïne. Daar zal worden gesproken over de onderhandelingen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over een staakt-het-vuren in Oekraïne. Daarnaast zullen de leiders het hebben over militaire steun aan Oekraïne. We schakelen met EU-correspondent Kysia Hekster in Brussel.