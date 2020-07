Kabinet weigert voetbalsector gevraagde 140 miljoen: 'Per club bekijken'

Het kabinet is niet van plan de sector betaald voetbal 140 miljoen uit te keren om de door de coronacrisis ontstane financiële problemen op te lossen. Dat heeft minister Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekendgemaakt. De KNVB en de clubs hadden een maand geleden het verzoek om steun bij het kabinet ingediend.

Minister Van Rijn en vertegenwoordigers van de voetbalsector zaten vandaag bijeen voor overleg in Den Haag. Daar meldde de minister dat het kabinet niet van plan is een collectief bedrag uit te keren. De minister wil per club bekijken wat nodig is om te overleven.

Alle mogelijke financiële routes

Daarbij heeft Van Rijn benadrukt dat clubs eerst alle mogelijke financiële routes moeten verkennen, alvorens zij bij de Rijksoverheid kunnen aankloppen. "Zij moeten eerst bij sponsors, banken, gemeenten en provincies kijken wat mogelijk is. Als er een bedrag overblijft, dan zullen wij als Rijk daarnaar gaan kijken", zegt Tom Elbersen, de woordvoerder van Van Rijn.

Of de bankensector genegen is de voetbalwereld de helpende hand toe te steken, valt nog te bezien. Augustus vorig jaar liet Rabobank-topman Wiebe Draijer bijvoorbeeld weten dat zijn bank voornemens is geen betaaldvoetbalclubs meer als klant te accepteren.

'Rijksoverheid is laatste loket'

"We hebben gevraagd aan de KNVB, de eredivisie en de eerste divisie om per profclub uiteen te zetten hoe ze hun financiën regelen en wat ze precies tekortkomen", zegt Elbersen.

In een reactie bevestigt de KNVB het nieuws. "Er komt geen sectorspecifieke steun, maar er wordt clubspecifiek gekeken naar wat er zelf is gedaan en eventueel nog nodig is voor de toekomst. Volgende stap is nu om per club inzichtelijk te maken wat ze zelf al hebben gedaan", meldt een KNVB-woordvoerder. "Als laatste loket kan de rijksoverheid dan een rol gaan spelen".

Een maand geleden diende de voetbalsector nog een verzoek in bij Den Haag voor 140 miljoen euro, uitgaande van een heel seizoen 20/21 zonder publiek. Een maand later is dat scenario niet meer aan de orde.