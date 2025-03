Norris als favoriet naar GP in China, maar: 'Kloof niet zo groot als mensen denken'

"Het ging behoorlijk goed in Australië", blikt Norris terug op de openingsrace. "We lagen op een bepaald moment vijftien seconden voor, maar door incidenten en safety car-fases kon het hele veld aansluiten."

Norris twijfelt de McLarens in China weer zo'n gat kunnen slaan. "Ik verwacht dat Ferrari hier veel sterker voor de dag komt dan in Melbourne. En ik denk dat Red Bull Racing ook dichtbij zit. Volgens mij zijn ze bijna net zo snel. In ieder geval is de kloof niet zo groot als veel mensen beweren, al hebben we bij droog weer een lichte voorsprong."

Stap voorwaarts

Norris werkte een op het oog bijna vlekkeloos weekend af in Australië, maar de Brit ziet zelf nog genoeg verbeterpunten. "Ik mag natuurlijk niet klagen, maar mijn start was niet perfect. En ik ben de limiet van de auto nog aan het zoeken. Hij is geweldig, maar wel extreem lastig te besturen. Hij is een stap voorwaarts, maar past totaal nog niet bij mijn rijstijl. Ik moet me daaraan aanpassen en er het meeste uit halen. Een Formule 1-auto is altijd een compromis. En hij is niet slecht hoor. We kunnen er races mee winnen."

Net als teamgenoot Oscar Piastri voelt Norris zich nog niet volledig op zijn gemak in de cockpit van de MCL39. "We proberen de auto sneller, maar vooral voorspelbaarder te maken. Dat scheelt heel veel in de zoektocht naar de ideale afstelling. Samen met mijn teamgenoot geef ik tips aan het team en we weten welke kant we op moeten met het doorontwikkelen. Dat is een groot voordeel voor ons. Niet elk team heeft twee coureurs die elkaar vertrouwen en toch zo kunnen pushen."